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Barbagia.
15 ottobre 2026 alle 00:41

La diga del Torrei piange 

Carenza d’acqua. A Siniscola valori fuori norma: vietato l’uso 

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L’emergenza idrica non risparmia il centro dell’Isola dove, nonostante le consistenti precipitazioni che nei mesi scorsi avevano fatto gridare all’ottimismo generale è ora allarme per la diga del Torrei, il cui livello è sceso sotto la soglia dei 1.20 milioni di metri cubi d’acqua. Possono osservarlo automobilisti e allevatori lungo la provinciale Desulo-Fonni o a ridosso delle campagne fra Tiana e Ovodda. A Siniscola, invece, l’altra faccia dell’emergenza idrica. L’acqua non è potabile e il sindaco ne ha vietato l’utilizzo per scopi alimentari.

Le reazioni

Da Tiana chiede soluzioni immediate la sindaca Melissa Vacca. «La situazione della diga merita attenzione e un monitoraggio costante. I dati regionali - afferma - evidenziano una progressiva riduzione dei volumi invasati: dai 569.000 metri cubi di luglio 2026, pari al 66% del volume autorizzato, si è passati a 342.000 ad agosto e a 181.000 metri cubi a settembre, appena il 21%». Non si fanno così attendere le richieste della prima cittadina che rivolge un appello al gestore dell’impianto Enas e così ad Abbanoa, da decenni impegnata nel servizio idrico e del potabilizzatore: «Ritengo fondamentale - prosegue Vacca - conoscere l’evoluzione della disponibilità idrica e le prospettive per i prossimi mesi. Mi impegno pertanto a sollecitare ad Abbanoa un aggiornamento sulla situazione e sulle ricadute per il nostro territorio, affinché le amministrazioni locali possano disporre di informazioni puntuali e condivise».

«Serietà e trasparenza»

Alla prima cittadina di Tiana, che chiede di affrontare la questione con serietà e trasparenza, da Ovodda si unisce la collega Ilenia Vacca: «La diga è essenziale non solo per le utenze private ma anche per imprese che in caso di razionamento subirebbero enormi disagi. Confidiamo si possa evitare tutto ciò». A Tonara raccoglie le preoccupazioni dei cittadini il sindaco Tore Urru. «A decine – dice – mi hanno allertato sulle condizioni dell’invaso che ricade fra il nostro territorio e quello di Tiana. Siamo preoccupati e chiediamo risposte precise su un eventuale rischio razionamenti che sarebbe devastante per tutto il territorio e per le numerose aziende zootecniche e produttive». Urru guarda poi ad un’opera strategia per tutto il centro Sardegna, da potenziare e valorizzare: «Si tratta di un’infrastruttura essenziale per il futuro e lo sviluppo delle nostre comunità. Confidiamo per questo possa essere valorizzata e migliorata».

Il sindaco di Sorgono Franco Zedde richiama invece alla necessità di nuovi investimenti: «Da anni si parla del progetto innovativo di una nuova condotta che dal Torrei passa per Sorgono e raggiunge il Barigadu. Bisogna accelerare in questa direzione perché anche quest’anno si è perso il conto delle rotture nelle reti colabrodo e dell’acqua dispersa».

Reggono le sorgenti

E nonostante ad Aritzo e Desulo reggano le sorgenti del Gennargentu, l’ottimismo non è certo di casa: «Non possiamo trascurare ciò che sta accendendo nella diga», dice il sindaco di Aritzo Paolo Fontana. «Ci avevano detto che avremmo trascorso mesi tranquilli. Come mai ora la situazione è questa?».

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