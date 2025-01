La diga Bau Muggeris disseta l’Ogliastra «Solo per pochi mesi» 

I volumi invasati nelle due dighe dell’Ogliastra fanno tirare un sospiro di sollievo al territorio. Almeno per ora. «Perché per la prossima estate non mi sento al sicuro», mette subito in chiaro Davide Burchi, sindaco di Lanusei. Le piogge dello scorso fine settimana hanno assicurato un sensibile apporto d’acqua ai contenitori artificiali di Bau Muggeris e Santa Lucia. Il Bau Muggeris, gestito dall’Enel, ha ricevuto 10 milioni di metri cubi d’acqua, raddoppiando l’invasato esistente che al 31 dicembre si attestava a 11,05 milioni (19,52%). Il livello si è sollevato di 7,5 metri. Nella diga di Santa Lucia l’afflusso d’acqua ha riempito l’invaso, che comunque era vicino al massimo della capienza (80,68 per cento), con un innalzamento stimato in 2 metri. Nei centri che hanno convissuto a lungo con le restrizioni idriche, fra cui Lanusei, Loceri e Tertenia, i servizi sono tornati alla normalità. Il futuro è tutto da scrivere.

La situazione

L’Ogliastra ha accolto la pioggia come fosse acquasanta. Il territorio moriva di sete e i timori che anche la prossima estate potesse essere drammatica sotto il profilo idrico cominciavano ad allarmare sindaci e imprenditori turistici. «L’acqua dei giorni scorsi è stata una manna dal cielo, però - dice Burchi - abbiamo solo spostato il problema in avanti di qualche mese. Abbiamo bisogno della nuova rete». Chiaro il riferimento allo Schema 17, in cima all’agenda dei sindaci un vero e proprio tormentone (per la sopravvivenza) sull’asse Ogliastra-Cagliari. Per evitare che l’Ogliastra resti ostaggio dell’emergenza idrica, o comunque ci ripiombi nel giro di poco tempo, nell’accordo di coesione siglato tra Giorgia Meloni e Alessandra Todde spuntano 44 milioni di euro destinati ad Abbanoa per la realizzazione del nuovo potabilizzatore e, più in generale, a dare gambe allo Schema 17. «Con il finanziamento confermato – prosegue Burchi – confidiamo che i soggetti attuatori, Egas e Abbanoa, si adoperino subito per costruire la nuova condotta. Anche perché in piena estate le temperature sono talmente elevate che nei pozzi l’acqua non si conserva completamente come negli invasi».

Verso la progettazione

Lo Schema 17 e la più grande infrastruttura attesa in Ogliastra. «Siamo in contatto continuo con Abbanoa a cui ho chiesto che nessuno resti fuori». Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd, mette l’accento sull’importanza della condivisione totale. «Aggiornare la progettazione significa estenderla alle zone ora rimaste fuori», afferma l’esponente Dem. È il caso di Tertenia. Lo ribadisce il sindaco, Giulio Murgia: «Noi, al momento, siamo fuori. Confido in un ravvedimento». L’estate scorsa il paese che amministra ha patito la sete, a tal punto che il Comune ha acquistato un dissalatore per salvare le attività commerciali di Sarrala. Va meglio nell’abitato: «Con le piogge dei giorni scorsi cinque delle sette sorgenti hanno ripreso vigore. Forse riusciamo a non attingere dai pozzi, sarebbe fondamentale».

L’assessore

Gianfranco Satta, assessore regionale all’Agricoltura, si concentra sul sistema irriguo, che sul territorio è gestito dal Consorzio di bonifica: «Queste ultime piogge ci consentono di programmare l’annata agraria con una certa serenità. In Ogliastra prevediamo interventi sulle infrastrutture irrigue con la possibilità di avere un sistema di monitoraggio della risorsa idrica nel tempo».

