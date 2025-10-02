La difesa Venditti: il Riesame annulli la perquisizione 

Milano. Una «distorsione della funzione requirente» che finora avrebbe «profuso una dispendiosa attività investigativa di parte in aperto contrasto con un giudicato dello Stato per inseguire e sperare in un pur legittimo, ci mancherebbe, interesse processuale esclusivamente privato». Lo scrive Domenico Aiello, difensore dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, nel ricorso in cui chiede al Tribunale del Riesame di annullare il decreto di perquisizione e sequestro eseguito venerdì nei confronti del magistrato, ora in pensione, accusato di corruzione in atti giudiziari. Secondo i pm di Brescia nel 2017 Venditti ricevette soldi per scagionare Andrea Sempio, la cui posizione nel caso Chiara Poggi venne per due volte archiviata su sua richiesta. Una inchiesta nell’inchiesta, che ora la difesa di Venditti chiede ai giudici della Libertà di «interrompere», ritenendo sia svolta per dare una lettura alternativa della sentenza che ha definitivamente condannato a 16 anni Alberto Stasi, l’allora fidanzato di Chiara. Aiello, che aveva definito il blitz una «aggressione, con un massiccio impiego di risorse e di uomini sul territorio, nei confronti di un incensurato servitore dello Stato», nell’atto depositato ieri inquadra la «sorprendente iniziativa del pm» come «frutto di due evidenti bias cognitivi», ossia distorsioni o interpretazioni errate, «con disinvoltura palesati in diverse sedi, ma che inevitabilmente contaminano - anche - l'attività del requirente bresciano». E indica la «dichiarata critica della attuale gestione dell'ufficio di Procura di Pavia rispetto la precedente guida, strumentalmente ascritta soltanto all'indagato», ossia Venditti, e «il convincimento erroneo che si debbano e possano impiegare, senza alcun limite, risorse dello Stato per la ricerca di una verità diversa dal giudicato di condanna Stasi».

