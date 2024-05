La difesa torchia Stormy. Lei: «Champagne per l’incriminazione» 

New York. Un altro Trump si prepara a scendere in politica. Barron, il figlio più giovane dell’ex presidente, si avvia al grande esordio in luglio a Milwaukee, durante la convention destinata a incoronare ufficialmente il padre come il candidato repubblicano alla presidenza. L’elezione di Barron a delegato “at large” per la Florida arriva mentre la pornostar Stormy Daniels torna sul banco dei testimoni per il processo contro il tycoon e si difende a spada tratta dagli attacchi dei legali di Trump. «Io racconto la verità», ha detto in più occasioni nella sua giornata di testimonianza.

Dopo il piccante racconto dei giorni scorsi, Stephanie Clifford - il vero nome di Stormy - è stata torchiata dai legali di Trump che hanno cercato di minarne la credibilità, dipingendola come una poco di buono assetata di soldi. «Si è inventata tutto? Per il lavoro che fa ne sa qualcosa di sesso fasullo», le ha chiesto Susan Necheles, la legale dell’ex presidente. Stormy Daniels ha risposto con un secco «no», aggiungendo di «non aver mai chiesto soldi a Trump, o a qualcuno in particolare. Volevo solo raccontare la mia storia». La pornostar ha quindi ribadito alla giuria di dire la verità su Trump respingendo l’ennesimo affondo della legale dell’ex presidente, secondo la quale Stormy ha offerto varie versioni di quello che è o non è accaduto. Trump seduto in prima fila ha ascoltato attentamente, anche se in parte con gli occhi chiusi, la testimonianza di Stephanie Clifford, durata in tutto sei ore e 10 minuti in due giorni di aula.

Stormy Daniels è stata la testimone più importante dell’accusa, colei che ha ricevuto i 130.000 dollari oggetto del processo. Ai legali dell’ex presidente, la pornostar ha ammesso candidamente di non sapere con esattezza cosa venga recriminato a Trump nel procedimento. Ha anche confermato di aver festeggiato con champagne l’incriminazione dell’ex presidente nel processo in corso. Superata la prova del faccia a faccia in tribunale con Stormy Daniels, l’ex presidente si prepara ad affrontare il resto del procedimento penale forte delle due recenti vittorie incassate. In Florida, infatti, il giudice Aileen Cannon ha rinviato il processo a Trump per le carte segrete a Mar-a-Lago. In Georgia una corte di appello ha accolto la sua richiesta di esaminare l’impugnazione della decisione del giudice Scott McAfee, che aveva respinto l’istanza di destituire la procuratrice Fani Willis dal procedimento per i tentativi di ribaltare il voto in Georgia nel 2020.

