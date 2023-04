La difesa: «Riaprite il caso Erba» 

Brescia. Nel giro di «cinque o sei giorni» la difesa depositerà alla Corte d’appello la domanda di revisione del processo a Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per la strage di Erba, in cui l'11 dicembre 2006 furono uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef di due anni, la madre di Raffaella, Paola Galli, e una loro vicina, Valeria Cherubini. Il marito di Valeria, Mario Frigerio, morto lo scorso gennaio, sopravvisse anche se ferito gravemente e testimoniò contro la coppia.

Nuovi elementi

È una iniziativa diversa da quella della Procura generale di Milano, che a sua volta valuta di chiedere la revisione. Il 12 aprile il sostituto procuratore generale Cuno Tarfusser ha chiesto alla procuratrice generale Francesca Nanni di valutare l’iniziativa, che lui propone «in tutta coscienza per amore di verità e di giustizia e per l’insopportabile pensiero che due persone, probabilmente vittime di errore giudiziario, stiano scontando l’ergastolo». La relazione di Tarfusser è redatta in base a nuovi elementi presentati dalla difesa, relazioni firmate da una quindicina di esperti che riguardano le intercettazioni di quando Frigerio era in ospedale (mai entrate nel procedimento) e gli audio e i video prima della confessione della coppia, «estorta» per la difesa.

Il silenzio dei Castagna

Per il sostituto pg il riconoscimento fatto da Frigerio può essere una falsa memoria e la confessione ottenuta con «errate tecniche di intervista investigativa», e dubbi ci sono anche sulla macchia di sangue nell’auto di Olindo. La difesa presenterà «più di un nuovo testimone». Uno «mai sentito all’epoca» è un uomo che «risiedeva nella casa della strage, poi arrestato per traffico internazionale di stupefacenti, che faceva parte del gruppo dei fratelli di Azouz» Marzouk, marito di Raffaella. «Ha riferito di una faida con un gruppo rivale, nella quale anche lui è stato ferito» e ha detto che la casa della strage «era la base dello spaccio che veniva effettuato nella vicina piazza del Mercato e il posto dove erano depositati gli incassi». Ma per Pietro e Giuseppe Castagna, che nella strage persero mamma sorella e nipote, «la verità è una sola» come scrissero nel 2018 in un messaggio ripostato ieri su Fb, «Speravo fosse finita ma ci risiamo. Noi non diremo nulla. Non parleremo più con giornali o altro. Questo era e rimane il nostro pensiero...».