La Difesa prepara il progetto per una riserva ausiliaria di militari 

Roma. Migliaia di riservisti pronti a intervenire in supporto alle Forze armate in caso di estreme necessità, come guerre o gravi crisi internazionali. È in dirittura d’arrivo il progetto del ministero della Difesa che prevede una legge per l’introduzione di una riserva ausiliaria dello Stato, composta da non oltre diecimila unità: un’idea già introdotta da una legge del precedente Esecutivo, che nel 2022 forniva una delega al governo. Sul fronte della crisi mediorientale, invece, in queste ore Crosetto candida l’Italia al comando della missione europea nel Mar Rosso per garantire la sicurezza delle navi commerciali e far fronte agli attacchi degli Houthi: «Ne abbiamo le capacità, se lo vogliono i francesi va benissimo. Il problema è avere presto una missione efficace per tutelare le nostre economie, oltre al diritto internazionale», spiega il ministro.

In una prospettiva più ampia e in un eventuale scenario geopolitico futuro che si vuole scongiurare, si lavora a una sorta di leva volontaria, per formare non oltre diecimila italiani come professionisti a disposizione del Paese, sempre aggiornati con addestramenti periodici e da attivare in determinati casi. Il supporto dei riservisti sarebbe quindi soprattutto di tipo logistico e per la cooperazione, senza escludere interventi anche in caso di calamità come già avviene per i militari. L’ipotesi potrebbe essere quella di reclutare ex militari, forze di polizia (sempre su base volontaria) o personale con determinate competenze. Non sarebbero comunque direttamente impiegati in prima linea sul fronte dei teatri operativi: ruolo che invece spetta a chi ne è esperto. Si arriverebbe a recuperare il gap più volte lamentato dalle Forze armate sulla scarsa presenza di personale.

