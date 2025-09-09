La difesa: l’ex direttrice va assolta 

Si è conclusa con le arringhe difensive l’udienza d’appello per il caso dei presunti maltrattamenti avvenuti tra il 2015 e il 2016 nella casa di riposo di via Aosta a Nuoro. Dopo le richieste di condanna formulate a luglio dal procuratore generale Roberta Pischedda, due anni e sei mesi per Rosanna Serra, ex direttrice della struttura, e un anno e quattro mesi per Nikaj Genci, operatore sociosanitario, ieri è toccato agli avvocati Francesco Lai e Annamaria Musio ribattere alle accuse. I legali hanno chiesto la conferma dell’assoluzione già pronunciata in primo grado dal Tribunale di Nuoro. Il punto centrale delle arringhe è stata l’attendibilità delle testimonianze degli operatori che avevano accusato Serra e Genci: la difesa ha sottolineato come la sentenza in primo grado del giudice Loche avesse già evidenziato incongruenze e contraddizioni nei loro racconti. In aula si è insistito anche sulla mancanza di riscontri oggettivi. «Le immagini raccolte dalla polizia non mostrano atti di maltrattamento, e alcuni familiari hanno escluso abusi o comportamenti anomali», ha ricordato Lai. Secondo i difensori, la procura avrebbe costruito un impianto accusatorio debole, trascurando proprio le dichiarazioni che negavano qualsiasi irregolarità. A dicembre la sentenza.

