La difesa: dubbi sull’ora della morte 

Ha scelto di non rispondere alla domande del pubblico ministero, ma si è riservato di rilasciare dichiarazioni spontanee alla fine della fase dibattimentale, Gianmichele Giobbe, l’allevatore di Orotelli accusato dell’omicidio dello zio Esperino, massacrato la mattina del 17 ottobre 2020 nell’ovile di Su Filighe con 15 sprangate inferte alla nuca e al viso. Decisione presa ieri, con la conclusione dell’ultima deposizione dei testimoni dell’accusa rappresentata dal pm Andrea Ghironi.

In aula gli specialisti del Ris di Cagliari, che avevano isolato il sangue della vittima sulla tomaia della scarpa sinistra di Gianmichele (difeso da Lorenzo Soro e Mario Pittalis). Le figlie della vittima sono parte civile con gli avvocati Giuseppe Mocci e Gianfranco Flore. Proprio i Ris hanno escluso falsi positivi al Luminol per la presenza di terriccio: «La scarpa era molto sporca di terriccio mi sarei atteso altre luminescenza anche in altre parti ma non si è osservata». Poi hanno spiegato che si è fatto una sola volta l’esame del Luminol «alla presenza dei consulenti e dei difensori per preservare la traccia, ad ogni nebulizzazione si diluisce».

E proprio i consulenti della difesa ieri hanno provato a evidenziare dubbi sulla possibilità di falsi positivi del terriccio al Luminol. «Il manuale sensibilizza gli operatori», ha ricordato Stefano Gessa, mentre il medico legale Salvatore Lorenzoni ha posto dubbi sull’ora della morte: «Manca l’autopsia, ma la dottoressa del 118 Andreina Fois alle 17 descrive l’assenza di rigors mortis e ipostasi, segno che la morte è avvenuta da meno di 4 ore, mentre il medico legale Vindice Mingioni le rileva alle 19». Lo stesso Lorenzoni, a precisa domanda su come il medico legale abbia collocato la morte di Esperino tra le 9 e le 11 del mattino, risponde: «Non saprei perché lo collochi a quell'ora». (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA