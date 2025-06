La difesa di Sempio: «Noi come Don Chisciotte contro i mulini a vento» 

Milano. Comincia la fase cruciale della nuova indagine sul delitto di Garlasco: domani, a 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, esperti genetisti e dattiloscopici si ritroveranno negli uffici della polizia scientifica per l’incidente probatorio. Dovranno essere analizzati Dna e impronte, in gran parte repertate e scartate in passato perché ritenute inutilizzabili. Molto probabilmente i lavori prenderanno il via con l’esame dei verbali di custodia dei reperti, poi si concorderà se analizzare prima la spazzatura ritrovata nell’appartamento dopo il delitto o le fascette paradesive con le impronte, dalle quali si spera di estrapolare materiale genetico. Ma la partita si giocherà in gran parte sul materiale estrapolato dalle unghie di Chiara: per gli atti del processo chiuso nel 2015 è “anonimo”, ma il progresso scientifico avrebbe consentito ai pm di attribuirlo ad Andrea Sempio, indagato in questa seconda inchiesta. Un nodo determinante per mettere un punto fermo a un’indagine che Massimo Lovati, uno dei difensori di Sempio, definisce «insidiosa». E aggiunge: «Il concorso nell’omicidio è solo una diavoleria servita per riaprire l’inchiesta e accusare il mio assistito. Io cerco di arginare, ma andremo avanti così fino alla fine. Siamo come Don Chisciotte contro i mulini a vento».

