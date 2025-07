La difesa di Sempio: impronta confusa, errori della Procura 

Milano. I consulenti della Procura di Pavia, quando hanno attribuito l’ormai nota traccia “palmare” 33 ad Andrea Sempio, sono caduti in un «pregiudizio interpretativo, operando in totale disaccordo alle procedure accreditate presso la Comunità scientifica». E hanno confuso per «minuzie», trovandone, a loro dire, 15 corrispondenti con l'impronta dell'amico del fratello di Chiara Poggi, quelle che erano solo «interferenze murarie», ossia segni del muro, e non «strutture papillari reali».

Lo riporta la consulenza di Luciano Garofano, ex comandante del Ris, e Luigi Bisogno, ex ispettore superiore della Polizia, esperti nominati dalla difesa, coi legali Massimo Lovati e Angela Taccia, del nuovo indagato, ma per la seconda volta in otto anni, nel caso di Garlasco.

L'impronta 33, quella che fu repertata sulla parete destra delle scale verso la cantina in fondo alle quali c'era il corpo di Chiara Poggi, come si legge nelle oltre 60 pagine di relazione, «non presenta un numero sufficiente di corrispondenze valide per consentire l'attribuzione certa all'indagato». E mostra «al massimo soltanto 5 punti caratteristici, reali e obiettivamente riscontrabili, che la rendono non utile per i confronti».

Insomma, una consulenza che respinge al mittente gli «errori» della Procura, così come quella, sempre sulla 33, degli esperti della famiglia Poggi, assistiti dai legali Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna. Consulenti che si ritroveranno oggi, con quelli della difesa di Alberto Stasi, per il terzo round dell'incidente probatorio. Tra le attività in programma ci sono le campionature, per le successive analisi genetiche, su tre tamponi autoptici di Chiara, tra cui uno mai analizzato. E su tre tracce ematiche che non avevano fornito risultati nel 2007. I risultati dovrebbero essere disponibili la prossima settimana.

RIPRODUZIONE RISERVATA