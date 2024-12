La difesa dei pali nelle mani di padre e figlio 

siniscola. I pali, un affare di famiglia. Ivan e Alessandro Tamponi, padre e figlio, sono i portieri del Siniscola 2010, una delle realtà calcistiche del paese, iscritta al campionato di Seconda categoria. Da oltre un anno condividono la passione per il pallone e il ruolo nello stesso spogliatoio. Una situazione eccezionale iniziata la scorsa stagione. Ivan, 52 anni, alle spalle ben 35 campionati con i guantoni nelle mani e ancora tanta voglia di divertirsi, viene contattato dal tecnico Conteddu per dare un aiuto alla squadra, composta prevalentemente da ragazzi del paese; il figlio Alessandro, diciassettenne, esperienze nelle giovanili del Budoni e a Olbia, decide di riprendere a giocare, comincia ad allenarsi proprio col Siniscola 2010 e ora è il titolare. Al posto del padre.

Ivan, che emozioni prova nel giocare con Alessandro?

«Bellissime ma allo stesso tempo difficili da raccontare e spiegare. È bello e motivante condividere la passione per il campo col proprio figlio. Cerco di dargli consigli utili per la sua crescita. Non c’è rivalità, durante gli allenamenti e le partite cerchiamo di dare sempre il massimo ma sono ovviamente contento che sia lui a giocare. Poi nei post-partita facciamo, a vicenda, del sano sfottò».

E lei, Alessandro?

«Sono contento di giocare con mio padre, non è una storia che si sente spesso ma per me è quasi la normalità. Mi segue da quando ero piccolo».

Ivan, nonostante l’età continua a mettersi a disposizione della squadra.

«Ho esordito in prima squadra a 17 anni con la Montalbo del presidente Pino Solinas e giocato in tutte le squadre di Siniscola: Montalbo, Sporting, Siniscola e ora Siniscola 2010. Non pensavo che a 52 anni avrei continuato a divertirmi, per questo non ho ancora preso in considerazione l’idea di smettere. Siamo un bellissimo gruppo con l’obiettivo di valorizzare i ragazzi del posto».

Ora c’è il derby contro il Phiniscollis, altra squadra di Siniscola imbottita di giocatori del paese.

«I derby sono sempre partite diverse dalle altre, tutti danno qualcosa in più. Siamo un gruppo giovane, cercheremo di conquistare la vittoria. Poi io ho un ottimo rapporto con i derby, ne ho perso solo 2 in tutta la carriera».