La difesa degli imputati: omicidio dopo le 22 

Un orario della morte che non tornerebbe, intercettazioni ritenute male interpretate e una prova genetica giudicata non decisiva. Sono questi i cardini dell’arringa della difesa dei fratelli gemelli Giuseppe e Maoro Contena, protagonisti dell’ultima udienza del processo d’appello davanti alla Corte d’assise di Sassari, per l’omicidio di Mauro Antonio Carai, il 74enne ucciso con 35 coltellate il 27 agosto 2021 nelle campagne di Orune, in località “Su Cumonale ’e susu”.

Le conferme e i dubbi

Condannati all’ergastolo in primo grado dalla Corte d’assise di Nuoro, i due imputati sono stati difesi sostenendo che il procedimento si basa su un processo indiziario. In particolare, i legali hanno insistito sull’orario del decesso, collocandolo dopo le 22, quando - secondo questa ricostruzione - i gemelli erano già rientrati a Orune, come emergerebbe dalle immagini delle telecamere installate vicina alla caserma dei carabinieri. Contestata anche la lettura delle intercettazioni e la valenza delle tracce di Dna rinvenute sul Doblò e sulla Panda in uso agli imputati, ritenute compatibili con precedenti contatti lavorativi.

Tesi che si scontrano però con i punti fermi del processo, ribaditi anche in appello. In particolare, la perizia disposta dalla Corte d’assise d’appello di Sassari, affidata al professor Ernesto d’Aloja, ha collocato l’orario della morte di Carai tra le 20 e le 21 del 27 agosto 2021, confermando quanto già indicato in primo grado dal consulente dell’accusa Vindice Mingioni. Su questo elemento si era soffermato il procuratore generale nella requisitoria della scorsa udienza, chiedendo la conferma dell’ergastolo.

Il pg ha richiamato anche altri aspetti ritenuti decisivi: la presenza del sangue e del Dna della vittima all’interno delle auto dei Contena, i tentativi di pulizia con varechina per cancellare le tracce ematiche e una intercettazione nella quale uno degli imputati avrebbe simulato il gesto dello sgozzamento. Le telecamere di Orune ripresero il Doblò dei gemelli alle 20.59, orario ritenuto compatibile con il raggiungimento del luogo del delitto. Il prossimo 16 febbraio repliche e sentenza.

