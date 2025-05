«La difesa costa» Meloni conferma l’impegno sul 2% 

Da «patriota» ribadisce che la difesa ha un prezzo, e l’Italia manterrà nel 2025 l’impegno a raggiungere il target del 2% del Pil, nelle ore in cui il Consiglio Atlantico conferma il nuovo target del 5% da concordare al vertice Nato di giugno. Assicurare che si andrà «spediti» sulle riforme, a partire dal premierato fermo alla Camera da quasi un anno. E conferma che per la legge elettorale lei sarebbe «favorevole» a reintrodurre le preferenze.

«Credibilità»

Giorgia Meloni va al question time al Senato - «Dopo un anno e mezzo», le fanno notare le opposizioni - con l’elenco delle cose «fatte» che hanno riportato «credibilità» all’Italia e una posizione centrale in politica estera. «Non subalterna» ma «leale» all’America di Trump. Sempre dalla parte dell’Ucraina (lo dice nel giorno del via libera all’undicesimo invio di armi a Kiev) e a sostegno del piano dei Paesi arabi per la crisi in Medio Oriente e la ricostruzione di Gaza. In un’ora e mezza Meloni difende l’azione del governo, riconosciuta «dai mercati, dagli investitori e dai risparmiatori». Ricorda, citando l’Istat e l’Upb, che i dati sono buoni pur in un contesto «complesso», che per le famiglie si inizia a registrare una ripresa del potere d’acquisto («timida», ammette) e che il calo dello spread ha liberato «dieci miliardi» che potranno essere investiti in «sanità, istruzione» e magari per allargare il sostegno ai redditi. Anche per quel «ceto medio» che finora non ha beneficiato delle riforme dell’Irpef.

Scintille con Renzi

Alla vigilia dell’incontro coi sindacati sulle morti sul lavoro, parla di «una piaga che non possiamo più tollerare»: il confronto deve essere «nel merito, senza pregiudizi», il governo è aperto alle proposte dei sindacati e vuole «potenziare il sistema di incentivi e disincentivi» per premiare le imprese virtuose in tema di sicurezza sul lavoro. In un dibattito per lo più piatto, si registrano le abituali frizioni con Matteo Renzi, che la definisce «campionessa di incoerenza». E lei prima ribatte di «non avere capito quale sia la domanda», poi punge: le dimissioni con una sconfitta al referendum le darebbe «anche volentieri ma non farò mai niente che ha già fatto lei». Scintille anche col capogruppo M5S: l’ipotesi di semplificare Transizione 5.0 e inserirla assieme a Industria 4.0 (il piano lanciato dal governo Renzi) in una nuova revisione del Pnrr per Stefano Patuanelli è «una supercazzola». Poi sarà Giuseppe Conte, che assiste in tribuna, a chiedersi se Meloni «è un ologramma o è staccata dalla realtà». È soprattutto sull’energia lo scontro col Pd, che accusa il governo di non esprimersi sul disaccoppiamento del prezzo di gas e luce. La diversificazione arriva «anche dal gnl americano: ora ditemi qual è la strategia, continuiamo o siccome ora hanno vinto i repubblicani riprendiamo il gas dalla Russia?», affonda la premier, che ricorda ad Avs: l’acquisto dagli Usa «non è un favore a Trump» ma una strategia di collaborazione «iniziata con Biden». Infine l’annuncio che entro la settimana «sarà rimpatriato il 25% dei migranti» trattenuti nel Cpr albanese e l’attacco ai giudici «che pare stiano disponendo il ritrasferimento in Italia» dei migranti anche se la richiesta di asilo è «manifestamente infondata».

