La difesa: «Casula non ha ucciso William Tani e Giuliano Milanovic» 

«Il nostro assistito Gianfranco Casula deve essere mandato assolto. Gli elementi raccolti non dimostrano in alcun modo la sua responsabilità». Così, ieri mattina, l’avvocato difensore Gianluca Aste ha arringato per ore in Corte d’assise d’appello a Cagliari, chiedendo ai giudici di far cadere l’accusa di duplice omicidio nei confronti del tabaccaio 48enne. Prima di lui l’altro difensore, Marco Aste, aveva elencato i tanti elementi che, ad avviso delle difese, dimostrerebbero che Casula non ha nulla a che vedere con il duplice omicidio e la scomparsa, l’11 febbraio 2007, dei due giovani William Tani, 33 anni di Iglesias e Giuliano Milanovic, 24 di Carbonia, svaniti nel nulla dopo aver lasciato il campo rom di Carbonia. Nei confronti del tabaccaio il pm Danilo Tronci ha chiesto la condanna a 18 anni e 8 mesi.

In primo grado il giudice Giorgio Altieri aveva ritenuto il duplice omicidio non volontario ma preterintenzionale, condannando a 14 anni l'ex tabaccaio. Poi, però, nel giugno 2022, la Corte d'assise d'appello di Cagliari lo aveva assolto. Sentenza poi cassata con rinvio dalla Cassazione. Ora si sta celebrando l’appello bis: a settembre la sentenza.

