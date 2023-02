«La diagnosi tempestiva lo avrebbe salvato» 

«Appare pacifico che una diagnosi tempestiva avrebbe potuto permettere al paziente di sopravvivere, non ci è dato sapere esattamente quanto tempo, ma appare probabile che potesse giovare di un intervento chirurgico e avere una sopravvivenza pari al 96 per cento al primo anno e 90 per cento nei primi tre anni post»: per i periti del Tribunale di Tempio, l’avvocato sassarese Salvatore Manca, se fosse stato sottoposto ad esami strumentali appena arrivato in ospedale a Olbia e poi operato d’urgenza, non sarebbe morto nel Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II. Sono le conclusioni del collegio di specialisti incaricati dalla gip Caterina Interlandi per una valutazione di quanto avvenuto tra la sera del 21 agosto 2020 e le 11 del giorno successivo.

Protocolli non osservati

Salvatore Manca, 62 anni, per gli amici Cicino, entrò al Pronto Soccorso di Olbia dopo essere stato colpito da un malore, a Portobello di Gallura. Secondo i periti, considerati i sintomi che risultano dai documenti acquisiti in ospedale, Manca era in pericolo di vita a causa di una dissecazione aortica (che poi lo ha ucciso) e i medici avrebbero dovuto sottoporlo a esami strumentali entro le 23 del 21 agosto, mentre la diagnosi corretta venne effettuata diverse ore dopo, quando ormai non c’era più nulla da fare. È la tesi della famiglia della vittima, assistita dagli avvocati Sebastiano Tola e Nicola Satta. I periti parlano di inosservanza dei protocolli della Asl per i casi di pazienti in arrivo al Pronto Soccorso con dolore toracico.

Turni massacranti

Il collegio dei periti è composto da Gino Gerosa, professore ordinario di Cardiochirurgia dell’Università di Padova, Gabriele Finco, professore ordinario di Anestesia e Rianimazione dell’Università di Cagliari, e Roberto Demontis, professore associato di Medicina legale dell’Università di Cagliari. Nella loro consulenza, però, i docenti universitari segnalano al gip un altro tema. I periti, riferendosi a una delle persone indagate, scrivono: «Ancora una volta va rilevato che durante il turno ebbe a sobbarcarsi diversi casi complessi sopraggiunti, di cui quattro codici rossi, oltre gli altri pazienti critici in assistenza o in attesa di assistenza, il tutto in un periodo reso complesso dall’emergenza Covid-19». Saranno i giudici a stabilire eventuali responsabilità penali nel decesso di Cicino Manca, ma c’è un dato che colpisce. Come più volte denunciato, anche da primari del Giovanni Paolo II, con emergenze contestuali, visti i buchi negli organici, i rischi aumentano in modo inaccettabile.