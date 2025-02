La diagnosi si basa sui disturbi tipici 

Come si fa la diagnosi?

La diagnosi di intestino irritabile è di pertinenza del gastroenterologo e si basa su disturbi tipici come il dolore addominale, il gonfiore della pancia e la presenza di stitichezza e/o diarrea. È importante ascoltare il paziente e verificare se siano presenti familiarità per patologie digestive o sintomi di allarme. Gli esami di laboratorio hanno una utilità limitata. Tra questi possono servire il dosaggio degli ormoni tiroidei, lo screening per la celiachia, ma soprattutto la calprotectina fecale, indice di infiammazione intestinale, che in questo caso risulta essere normale.