«La diagnosi precoce salva la vita» 

«Le patologie prostatiche, benigne o di natura maligna, sono tra le patologie più diffuse fra gli esseri umani di sesso maschile. Tutte queste patologie hanno un’incidenza maggiore nei pazienti sopra i 50 anni. Non ci sono statistiche precise sulla prevalenza delle patologie prostatiche, ma possiamo basarci su una stima approssimativa», evidenzia Marco Deplano, responsabile del Centro Uomo Urologia ASL 8 di Cagliari: «In Sardegna, dove l’età media della popolazione è alta, si osserva un aumento della presenza di tali patologie rispetto al resto della nazione. Le infezioni urinarie legate alla prostata (prostatiti) sono infezioni batteriche molto frequenti, con una prevalenza tra il 5% e il 9% nella popolazione maschile e con un’incidenza di 5 casi ogni mille persone di sesso maschile a livello globale».

«L’età superiore ai 40 anni è un fattore predisponente data la concomitanza dell’ipertrofia prostatica all’interno di uno stato di scompenso funzionale», aggiunge lo specialista: «L’ipertrofia prostatica benigna colpisce circa il 60% degli uomini oltre i 60 anni. Ci sono casi in cui questa si manifesta anche in età più giovanile. La prevalenza del 5-10% si riscontra in uomini tra i 40 e 50 anni, salendo al 50% negli over 50 e addirittura al 90% negli over 90. La maggior parte delle visite urologiche — circa il 50% — avvengono per prendere in carico questa malattia».

«Nel 2019», sottolinea Deplano, «sono stati diagnosticati in Sardegna 10.200 casi di tumore di cui 6.000 negli uomini, tra i quali il carcinoma prostatico è il più comune. Il tumore prostatico rappresenta perciò il 20% di tutti i tumori diagnosticati nei pazienti con più di 50 anni».

«L’invecchiamento della popolazione sull’Isola», pone l’attenzione il medico, «dove l’età media è in aumento, comporta un maggior riscontro di queste malattie che hanno un peso sanitario importante. I reparti di urologia in Sardegna sono pochi, e in sofferenza cronica di personale, producendo così una lunga lista d’attesa, specie per la patologia benigna. Le pluripatologie tipiche e frequenti del paziente anziano spesso non lo rendono operabile nelle cliniche convenzionate, a causa di comorbidità che magari necessitano la presenza di una rianimazione postoperatoria. A tal proposito la prevenzione precoce e lo screening specifico sono le uniche armi con le quali possiamo anticipare lo sviluppo della malattia e batterla sul tempo. Una malattia diagnosticata precocemente è una malattia sconfitta».