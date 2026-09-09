SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’infortunio.
10 settembre 2026 alle 00:17

La diagnosi è confermata, Felici si è rotto il crociato «Grazie a tutti per l’affetto» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I rossoblù sono poco Felici. Perché quel che si temeva per il centrocampista, si è verificato.

Il comunicato dell’ufficio stampa del Cagliari traccia con chiarezza la diagnosi dei medici, che certifica la rottura del crociato. «A seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in occasione della gara Cagliari-Lecce, Mattia Felici ha svolto nella mattinata odierna accertamenti diagnostici ed esami strumentali presso la clinica Villa Stuart di Roma, che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni».

L’intervento

A operare il venticinquenne centrocampista romano sarà, domani, il professor Pierpaolo Mariani. Difficile ipotizzare i tempi di recupero, ma sia il calciatore che il club sanno che potrebbero non bastare sei mesi. Felici, tra l’altro, era reduce dalla rottura del crociato del ginocchio destro, che da dicembre del 2025 l’aveva tenuto lontano dal terreno di gioco.

La lettera

Proprio il giocatore ha affidato ai social una lettera destinata a tutto il mondo Cagliari, in cui ringrazia per la vicinanza in un momento delicato. Ecco il testo integrale: «Volevo ringraziare tutta la squadra, tutto lo staff e soprattutto tutto lo stadio per avermi fatto sentire ancora una volta parte di voi… Grazie per avermi sempre aspettato, per avermi dimostrato ancora una volta un amore che faccio fatica a spiegare a parole. Me ne vado di nuovo con un grande senso di colpa perché sento di non riuscire mai a ricambiare fino in fondo tutto quello che mi avete dato e tutto l’affetto che mi avete sempre dimostrato... spero con tutto me stesso che questo sia l’ultimo stop, che il destino abbia finalmente finito di mettermi alla prova. Ora sono pronto a ricominciare», è la chiosa del messaggio di Felici su Instagram, «più carico, più forte e con ancora più voglia di prima. GRAZIE A TUTTI!».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il giallo di Buddusò

Tradimenti, intrighi e vendette dietro al delitto

I retroscena sull’esecuzione di Marco Pusceddu: dalla gelosia dell’ex, ai lumini in camera da letto 
Fr. Pi.
La professoressa Tanda: tutela necessaria, le zone agricole non diventino industriali

«Abbiamo il mandato Unesco: l’assalto all’Isola va fermato»

Turbine e pannelli minacciano il patrimonio archeologico Il Centro studi Cesim: ci appelliamo a Regione e Governo 
Alessandra Carta
Caso 41 bis

«La politica sia unita contro l’invasione dei boss»

Cresce l’allarme dopo il trasferimento dei detenuti nel carcere di Uta 
Massimiliano Rais