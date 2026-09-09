La diagnosi è confermata, Felici si è rotto il crociato «Grazie a tutti per l’affetto» 

I rossoblù sono poco Felici. Perché quel che si temeva per il centrocampista, si è verificato.

Il comunicato dell’ufficio stampa del Cagliari traccia con chiarezza la diagnosi dei medici, che certifica la rottura del crociato. «A seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in occasione della gara Cagliari-Lecce, Mattia Felici ha svolto nella mattinata odierna accertamenti diagnostici ed esami strumentali presso la clinica Villa Stuart di Roma, che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni».

L’intervento

A operare il venticinquenne centrocampista romano sarà, domani, il professor Pierpaolo Mariani. Difficile ipotizzare i tempi di recupero, ma sia il calciatore che il club sanno che potrebbero non bastare sei mesi. Felici, tra l’altro, era reduce dalla rottura del crociato del ginocchio destro, che da dicembre del 2025 l’aveva tenuto lontano dal terreno di gioco.

La lettera

Proprio il giocatore ha affidato ai social una lettera destinata a tutto il mondo Cagliari, in cui ringrazia per la vicinanza in un momento delicato. Ecco il testo integrale: «Volevo ringraziare tutta la squadra, tutto lo staff e soprattutto tutto lo stadio per avermi fatto sentire ancora una volta parte di voi… Grazie per avermi sempre aspettato, per avermi dimostrato ancora una volta un amore che faccio fatica a spiegare a parole. Me ne vado di nuovo con un grande senso di colpa perché sento di non riuscire mai a ricambiare fino in fondo tutto quello che mi avete dato e tutto l’affetto che mi avete sempre dimostrato... spero con tutto me stesso che questo sia l’ultimo stop, che il destino abbia finalmente finito di mettermi alla prova. Ora sono pronto a ricominciare», è la chiosa del messaggio di Felici su Instagram, «più carico, più forte e con ancora più voglia di prima. GRAZIE A TUTTI!».

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