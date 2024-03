Il dolore cronico in neurologia

Il dolore cronico persiste o recidiva per un periodo di 3 mesi o per oltre 1 mese dopo la risoluzione di un danno tessutale acuto o a una lesione che non guarisce e può durare anni. Ne è affetto circa il 20% degli adulti in Italia.

Può essere causato da malattie croniche. Nel caso di patologie neurologiche possiamo avere un dolore di tipo neuropatico centrale o periferico. La sintomatologia varia da sensazione di formicolio sino a dolore lancinante e/o bruciante. La diagnosi è clinico-strumentale e la terapia è farmacologica, fisica e psicologica.