«La diagnosi corretta attraverso test cutanei, respiratori e del sangue» 

«Circa 400.000 sardi hanno affrontato le vacanze pasquali, ma allo stesso tempo si preparano anche a fronteggiare le loro allergie primaverili. Rinite allergica (per la maggior parte), asma (circa 40.000) e allergie “crociate” ad alimenti sono in agguato e promettono, come ogni anno, di mettere in difficoltà il paziente allergico», spiega Stefano Del Giacco, direttore dell’Allergologia e Immunologia clinica del Policlinico “D. Casula” dell’AOU di Cagliari (con 20.000 prestazioni annue, uno dei Centri allergologici più avanzati d’Italia e d’Europa): «La rinite allergica si presenta con i suoi sintomi tipici, cioè starnuti, lacrimazione, prurito nasale e prurito oculare quando è presente anche la congiuntivite allergica (rinocongiuntivite); nei soggetti asmatici si aggiunge un respiro difficoltoso (dispnea) che può insorgere improvvisamente o essere, nei casi più gravi, persistente».

«Gli allergeni primaverili (le sostanze che causano allergia)», prosegue il medico «sono i pollini di una grande varietà di piante: tra le più comuni nell’Isola le Graminacee (molte tra le più comuni “erbacce” dei campi), le Composite (molte di queste piante si riconoscono per i fiori a forma di margherita), la Parietaria (erba muraiola), l’olivo e la famiglia delle Cupressacee (cipresso, ginepro). Inoltre, i sintomi posso essere causati anche dalle spore dei micofiti (piccoli funghi/muffe, come l’Alternaria o il Cladosporium) che sono trasportate dal vento».

«Un problema per gli allergici ai pollini può anche essere quello della cosiddetta “reattività crociata”», sottolinea Del Giacco, «quel fenomeno per cui un allergico può avere dei sintomi gastrointestinali o cutanei con alcuni cibi a causa della propria allergia a un polline (ad esempio, pesca e melone, che possono provocare sintomi nei soggetti allergici alle Graminacee). Quest’anno, le piogge abbondanti fanno prevedere una stagione particolarmente ricca di pollini. È utile seguire le rilevazioni settimanali online dei livelli pollinici, che ci danno una informazione quasi in tempo reale».

«In caso di allergie conclamate o sospette», evidenzia lo specialista, «il consiglio è di rivolgersi sempre a uno specialista allergologo, che sarà in grado di formulare la diagnosi corretta, utilizzando test cutanei, respiratori e del sangue, prescrivendo poi le giuste terapie, tra cui l’”immunoterapia specifica”, il cosiddetto “vaccino per le allergie”, l’unica terapia in grado di modificare il corso naturale della malattia allergica».