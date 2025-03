La dg del Brotzu posticipa la sua pensione 

Agnese Foddis, la dg del Brotzu, uno dei manager ospedalieri che rischia di avere le settimane contate per via della leggina sulla sanità voluta da Todde e alleati, ha deciso di restare al lavoro sino a settant’anni. Per questo il 3 marzo ha adottato la deliberazione 280, è scritto in testa a un atto pubblico in due pagine, firmato in calce da altri dirigenti dell’azienda perché «sono parte in causa – dice al telefono – e non mi sembrava corretto che lo facessi io». Ma la prima autorizzazione è comunque sua.

Il provvedimento

Foddis, oristanese di Riola Sardo classe 1960, il 20 marzo compie sessantacinque anni. Nel proprio orizzonte da dipendente avrebbe avuto ancora ventiquattro mesi di contratto. Ma, insieme ad altri due lavoratori del Brotzu, ha chiesto «la permanenza in servizio oltre il limite del sessantasettesimo anno di età». Per legge, funziona che spetta all’Azienda verificare la sussistenza – o meno – dei presupposti. Nel caso del Brotzu, la decisione è della stessa Foddis che dell’ospedale è la legale rappresentante. Un auto-assenso di cui c’è traccia a pagina due della deliberazione 280. Recita il capoverso: «La Direzione aziendale ha ritenuto di accogliere l’istanza dei dipendenti suindicati e pertanto di disporre la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento di settanta anni di età».

I vincoli

Foddis e colleghi potranno stare al Brotzu sino al 2030. Per altri cinque anni, quindi. A meno che non cambino nuovamente idea e decidano di rinunciare alla proroga. La permanenza in servizio con slittamento della pensione è regolata attraverso la Finanziaria del 2024, la legge 207. Al comma 165 dell’articolo 1, ecco il rinvio della quiescenza, incardinato tuttavia entro confini precisi. Si può stare al lavoro solo per «svolgere attività di tutoraggio e affiancamento dei neoassunti», è la rigida prescrizione, nonché «per esigenze funzionali non diversamente assolvibili», riporta pure nella deliberazione 280.

L’autorizzazione

In calce si legge intanto la firma di Raimondo Pinna, direttore sanitario del Brotzu che ha dato il via libera alla permanenza in servizio di Foddis in qualità di «sostituto del direttore generale». E per inciso: lo stesso 3 marzo, con deliberazione 286, Foddis ha firmato la nomina di Pinna a «responsabile della struttura semplice dipartimentale “Chirurgia plastica e Centro ustioni”. L’uno affiancato all’altro anche i nomi di Marco Biagini, direttore amministrativo, e di Maria Emilia Marcello, che a sua volta ha firmato come sostituta di Pinna.

Il commento

Foddis dice ancora: «È tutto previsto dalla legge, non c’è nulla di irregolare. Funziona allo stesso modo per i medici, le cui richieste sono accolte proprio per consentire continuità nelle attività specie laddove vi è carenza di detto personale qualificato. L’ottenimento della permanenza in servizio non è vincolante, si può sempre tornare indietro. Ma talune volte è utile anche per concludere un percorso contributivo non raggiunto all’atto della richiesta. Ma non è una condizione necessaria, a monte devono esserci requisiti ben chiari di professionalità e competenza».

