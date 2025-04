La devozione mariana e quel saluto caloroso ai pellegrini di Bonaria 

Da un’Isola all’altra, il pontificato di Papa Bergoglio è stato una parabola tra Lampedusa, la Sardegna e la Corsica. Appena eletto al soglio pontificio Papa Francesco volle andare a Lampedusa per richiamare l’attenzione del mondo sul dramma dei migranti, sulle morti in mare e sulle traversate della speranza che diventavano invece viaggi di morte.

L’ultima visita di Bergoglio è stata in Corsica, il 15 dicembre scorso, un giorno solo per partecipare a un incontro sulla religione nel Mediterraneo. Poche centinaia di chilometri più a Nord, e sempre in un’Isola, dunque, rispetto a luogo che scelse per la prima visita vera da Pontefice, se si esclude Lampedusa: Cagliari. Francesco volle rendere omaggio alla Madonna di Bonaria e ricordare quel legame strettissimo che unisce il capoluogo sardo e il santuario davanti al mare a Buenos Aires. Furono proprio alcuni marinai sardi, secondo il racconto fatto dallo stesso Bergoglio, a ispirare il nome della capitale argentina proprio per mettere in risalto la loro devozione alla Madonna, il cui simulacro venne raccolto sulla spiaggia davanti all’attuale colle di Bonaria dai padri Mercedari, ancora oggi custodi della devozione dei sardi nei confronti della patrona.

Ed è forse per questo che Papa Francesco, il 25 settembre scorso, ha accolto con entusiasmo in piazza San Pietro i pellegrini che fanno parte dell’associazione Cammino di Bonaria, salutati durante il suo messaggio nel corso dell’udienza in cui ha ricevuto maglietta e credenziale del lungo pellegrinaggio di 360 chilometri che attraversa la Sardegna unendo due luoghi simbolo della cristianità in Sardegna, la basilica di San Simplicio a Olbia con il santuario dedicato appunto alla statua della Madonna che arrivò a Cagliari dal mare.

«Il 25 settembre 2024 siamo stati accolti in piazza San Pietro da Papa Francesco. Le sue parole ci hanno dato una carica straordinaria e riempito di nuova responsabilità. In modo pieno ci siamo sentiti pellegrini in quella visione di chiesa che non ha paura della polvere del cammino», racconta Antonello Menne, presidente dell’associazione Cammino di Bonaria, presente in Vaticano, in occasione dell’udienza di Papa Francesco, con oltre cento persone e decine di sindaci delle comunità toccate dai pellegrini.

In quell’occasione, a settembre, le magliette gialle dei componenti dell’associazione colorarono la piazza del Vaticano. «Il Cammino di Bonaria è anche il Cammino di Francesco, di un Papa che ha segnato in modo indelebile ogni singola tappa del nostro percorso. Quel giorno a Roma ciascuno di noi ha confidato a Papa Francesco che porterà avanti il progetto nel nome della Madonna di Bonaria che ha animato e guidato tutto il suo pontificato e ora sorregge noi che attraversiamo la Sardegna con lo zaino in spalla», aggiunge Menne che poi annuncia: «In un santuario mariano del Cammino di Bonaria dedicheremo a Papa Francesco una pietra Siste Viator, perché anche i pellegrini del futuro portino memoria di questo nostro grande pontefice». Una pietra che segna il percorso del Cammino di Bonaria sarà dunque dedicata al ricordo di Papa Francesco, simbolo di una chiesa aperta all’accoglienza e ai pellegrini che passo dopo passo trovano il modo di riflettere sul senso della vita come gli antichi pellegrini che da secoli raggiungono Santiago de Compostela.

