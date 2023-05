La destra insorge e attacca Murgia e Zerocalcare 

Gli intellettuali di destra rivendicano dal Salone del Libro di Torino «l’avvio di un cambiamento epocale» e vanno all'attacco. Nel mirino ci sono Michela Murgia che secondo il critico d’arte Luca Beatrice «sfrutta un problema grave come la malattia per dare del fascista a chiunque la pensi in maniera diversa da lei» e Zerocalcare definito dal vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo «un cretino perché ha detto che Alain De Benoist è un ispiratore dei neonazisti».

Le contestazioni al ministro Eugenia Roccella rendono l’incontro “La destra e la cultura” molto caldo. «Fascista è chi non fa parlare gli altri», afferma Beatrice che dialoga con il consulente del ministro Sangiuliano Francesco Giubilei, il presidente di Nazione Futura Ferrante De Benedicitis, Giordano Bruno Guerri e Borgonovo. «Non mi sembra normale che in una manifestazione culturale un ministro non possa parlare, anche una visione conservatrice deve avere voce. Lo abbiamo detto anche sul caso Rovelli. Bisogna garantire il pluralismo», afferma Giubilei, autore del libro “Gli intellettuali di destra e l’organizzazione della cultura”. «Dobbiamo superare il complesso di inferiorità. Quando il centrodestra vince un comune nomina nelle partecipate uno di sinistra perché dice che ha maggiore esperienza. Dobbiamo avere più coraggio, fregarcene se ci attaccano».

