La Destinazione turistica al via con i Club di prodotto 

“Naturale, autentica, gentile”. L’identità strategica della Destinazione turistica Ogliastra dovrà avere queste caratteristiche per avere successo sul mercato. Nascerà sotto forma di Dmo (Destination management organization) voluta dal Gal Ogliastra, con il placet degli amministratori ogliastrini e di operatori del settore, albergatori, guide e gestori dei servizi che hanno partecipato ai meeting e agli incontri di condivisione del progetto.

La Sardegna avrà la sua prima Destinazione. Una struttura organizzativa che “parte dal basso” per fare rete e realizzare progetti tangibili. Sarà costituita in forma di Associazione di promozione Sociale. L'idea è coordinare le strutture e i servizi realizzando politiche di accoglienza e portando al settore, una benefica spinta innovativa. Il progetto prevede l'avvio operativo dei 4 Club di prodotto (Balneare e Nautica, Outdoor, Cultura ed eventi, Cibo e produzioni tipiche), il progetto del primo Catalogo turismo Ogliastra 180 Giorni e di un portale. «La Destinazione, con la sua capacità di aggregare comuni costieri e area interna, il pubblico e il privato, rappresenta lo strumento più adeguato per costruire un prodotto capace di intercettare la complessità della domanda turistica globale» dice il presidente del Gal Ogliastra Vitale Pili. «Abbiamo una grande possibilità che grazie al bando di Sardegna Ricerche ci invita a sperimentare delle forme di governo, provare a strutturare un’offerta che ci consenta di presentarci ai mercati come Destinazione», dice la direttrice Gal Franca Seoni.

