La deputata trumpiana dà scandalo a teatro 

Denver. Si è presentata con una pistola a Capitol Hill, è stata arrestata per una lite con la polizia ed fermata per guida spericolata. Ma la deputata trumpiana Lauren Boebert stavolta si è superata: è stata cacciata da un teatro per aver fumato una sigaretta elettronica, usato il telefono disturbando gli altri spettatori ed «essersi scambiata vistose effusioni» e palpeggiamenti col suo compagno durante il musical 'Beetlejuice'. Boebert si è scusata ma i suoi elettori non la perdonano: un video di sorveglianza mostra che è stata una donna incinta a chiederle di smettere di fumare e lei si è rifiutata, rivolgendosi poi alla sicurezza con il classico «lei non sa chi sono io».

