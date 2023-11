La depurazione di cozze e arselle 

Dopo l’allevamento e la raccolta arriva la fase certamente più delicata: la stabulazione. A Santa Gilla i soci della cooperativa ittica si occupano del procedimento con cura maniacale, anche perché i frutti di mare in quanto filtratori sono stracolmi di batteri anche al loro interno. Nel capannone della coop c’è un sistema di depurazione all’avanguardia che utilizza l'acqua pescata nel canale, poi sterilizzata attraverso delle lampade a raggi ultravioletti, che circola nell’impianto a temperatura costante per garantire un’elevata qualità dei molluschi.

«La carica batterica dell’acqua della laguna viene costantemente verificata dagli ispettori della Asl», precisa Valter Rizzardini, ai vertici della cooperativa di pescatori. «Noi, per precauzione, eseguiamo ulteriori controlli e verifiche perché sulla salute della gente non si scherza, Il nostro punto di riferimento sono le cozze: essendo quelle più pericolose perché hanno la carica batterica più alta, se superano i limiti blocchiamo anche la raccolta di arselle, bocconi, cannolicchi, che hanno valori decisamente più bassi e, quindi, sono meno insidiosi per l’uomo».

Con le ostriche l’attenzione è estrema. «È un mollusco che, a parte la cottura gratinata, si mangia prevalentemente crudo».

