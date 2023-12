La denuncia: «Trump? Si rischia la dittatura»  

Washington. Sale in America l’allerta per una seconda presidenza Trump, che appare uno scenario sempre più probabile, sondaggi alla mano. Sui media americani si moltiplicano le rivelazioni sulla “vendetta” che il tycoon intende consumare e i moniti sul rischio di una dittatura che avrebbe conseguenze globali, dalle sorti della Nato a quella delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Qualche voce si leva anche da destra: «Una delle cose a cui assistiamo oggi è una sorta di sonnambulismo verso la dittatura negli Stati Uniti», ha messo in guardia l’ex numero tre del Partito repubblicano alla Camera Liz Cheney, figlia dell’ex vice presidente Dick, augurandosi una vittoria dei democratici nel 2024.

L’ultimo campanello d'allarme arriva dal Washington Post, in un lungo editoriale firmato dall’autorevole analista Robert Kagan e intitolato emblematicamente “La dittatura di Trump è sempre più inevitabile. Dovremmo smettere di fingere”. Secondo l’esperto, dopo che Trump vincerà il Super Tuesday di marzo e avrà la nomination in tasca, tutto il partito repubblicano e l’establishment finanziario si appiattiranno su di lui e, una volta alla Casa Bianca, difficilmente si potrà contenerlo.

