Via Vesalio
12 ottobre 2025 alle 00:29

La denuncia: «Siamo invasi dalle zanzare» 

Una vera e propria invasione di zanzare nella zona compresa tra via del Canneto, via Vesalio e via Flavio Gioia. «In questa zona le zanzare sono una piaga – lamenta Luca Cabras, abitante di via del Canneto – forse per la vicinanza a Terramaini». Dito puntato contro gli interventi di disinfestazione effettuati a inizio estate dalla ditta Proservice, che fa capo alla Città Metropolitana. «Le zanzare sono ancora presenti perché la temperatura non è ancora bassa come dovrebbe», dice Giorgio Zuddas da via Vesalio, «però se fosse stata fatta una disinfestazione efficace, a quest'ora non ci sarebbero più e d'estate sarebbero state di meno, invece abbiamo avuto un'invasione maggiore rispetto all'anno scorso, che continua ancora oggi. Non se ne può più».

