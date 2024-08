La denuncia: il sangue senza etichette  

Curarsi nel Nuorese è sempre più difficile e quando i pazienti ci riescono si imbattono spesso in qualche inconveniente, soprattutto per quanto riguarda le malattie croniche. È il caso del Centro trasfusionale dell'ospedale San Francesco di Nuoro, un reparto martoriato, ridotto ai minimi termini, sia per quanto riguarda il personale sia per i farmaci, da quelli base a quelli salvavita. La graduale riduzione, che va avanti da decenni, rischia di non reggere più. Personale esausto (3 operatori), costretti a fare le corse per occuparsi contemporaneamente di urgenze, donatori, reparto e pazienti che fanno le trasfusioni nell'angolo di un andito. Medici e infermieri sono costretti a coprire turni che arrivano anche a 48 ore. In aggiunta, ci sono anche i materiali più o meno scadenti. Un esempio sono le etichette delle sacche del sangue che nell'ultimo periodo si sono staccate con frequenza, rischiando di non poter riconoscere le sacche o trasfondere con quelle errate. I pazienti, impauriti, preferiscono curarsi in altri centri, pur comprendendo la fatica e lo stato d'animo del personale ospedaliero. E se dalla Asl n. 3, guidata dal direttore generale Paolo Cannas, vantano la nuova hall con bar, edicola, servizi accessori assieme alla nuova piattaforma in cui vengono visitati 1200 pazienti in 4 mesi, i pazienti cronici faticano, ancora una volta, a trovare il proprio spazio.

