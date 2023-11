La denuncia: «Il parco Rolandi è terra di nessuno» 

Da diverse settimane il parco comunale Rolandi di San Gavino è «terra di nessuno» perché la gestione è scaduta a fine settembre e ad oggi, benché i cancelli vengano aperti tutti i giorni, nessuno si cura della sicurezza degli spazi verdi. La situazione peggiora all’imbrunire: a segnalarlo sono i tanti residenti intorno al parco compreso tra viale Rinascita e viale Trieste in un’area di 12mila metri quadrati. «Anche la notte – sottolinea Tore Melis, uno degli abitanti – il parco è aperto e completamente al buio e in balia di strani personaggi. È vero che si aspetta per una nuova possibile gestione ma non mi sembra una situazione normale».

Intanto l’amministrazione comunale è al lavoro per ultimare un nuovo bando e assegnare l’area verde che può contare anche su un chiosco bar ora chiuso. I segni del degrado sono presenti a ridosso dell’area giochi con un cestino pieno di rifiuti e un’altalena in cattivo stato ora transennata. Per il consigliere Stefano Altea l’amministrazione dovrebbe fare molto di più: «Purtroppo in questi anni non ci sono stati gli investimenti necessari sul parco comunale. Un’area verde accogliente e curata può diventare un luogo di incontro sia per i nostri compaesani più piccoli che per quelli più grandi». ( g. pit. )

