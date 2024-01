La denuncia di Israele: dipendenti Onu nell’attacco del 7 ottobre 

Tel Aviv. Israele all’attacco dell’Unrwa, l’agenzia dell’Onu per i profughi palestinesi: suoi dipendenti, è la gravissima accusa lanciata dai servizi segreti dello Stato ebraico, hanno partecipato agli assalti di Hamas del 7 ottobre scorso. Alla vigilia della riunione della Corte di giustizia dell’Aja, con Israele chiamato dal Sudafrica a rispondere di «tentato genocidio a Gaza», la radio militare ha denunciato che fra i miliziani di Hamas autori delle stragi del 7 ottobre «vi erano dipendenti dell’Unrwa». L’emittente ha citato informazioni arrivate allo Shin Bet e altre indicazioni in base alle quali l’Unrwa, pur essendo considerata un’organizzazione umanitaria, avrebbe cooperato in «attività terroristiche». La guerra a Gaza ha inasprito lo scontro in atto da tempo e il portavoce militare israeliano ha più volte accusato l’Unrwa di aver fiancheggiato Hamas chiudendo gli occhi di fronte alle attività del gruppo terroristico. L’agenzia dell’Onu ha ribattuto negando le accuse e denunciando che Israele colpisce le scuole e i rifugi per gli sfollati della Striscia.

Vari media israeliani hanno poi ripreso un rapporto della ong Un-Watch secondo cui in messaggi interni scambiati su Telegram fra dipendenti dell’Unrwa il 7 ottobre c’è stato un largo sostegno all’azione di Hamas. Israele ha anche messo on line, in previsione della riunione dell’Aja, un sito intitolato “Oct. 7 2023, Hamas Massacre: Documentation of Crimes Against Humanity” con foto e video raccapriccianti delle stragi.

Al 96° giorno di conflitto, mentre Israele prosegue nei raid soprattutto al centro e al sud della Striscia, sembrano intanto riaprirsi spiragli di una trattativa sugli ostaggi. Non solo da parte del Qatar ma anche grazie al Cairo, dove è arrivata una delegazione israeliana. Anche se Hamas ha già gelato le speranze. La proposta del Qatar - all’attenzione del gabinetto di guerra israeliano - prevede il rilascio dei prigionieri israeliani e l’esilio di alcuni dirigenti di Hamas, anche se la fazione resterebbe coinvolta in un non meglio precisato “orizzonte politico” nell’enclave palestinese. La liberazione degli ostaggi avverrebbe a scaglioni, con il parallelo ritiro totale di Israele da Gaza. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha invece visto Abu Mazen, partito poi alla volta di Aqaba in Giordania per un incontro con re Abdallah e Abdel Fattah al Sisi. Al presidente palestinese, Blinken - contestato al suo arrivo a Ramallah - ha ribadito che la Casa Bianca è a favore di uno Stato palestinese.

