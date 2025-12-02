La denuncia di FdI: «Degrado e abbandono nelle aree verdi» 

«Nuove aree verdi, ma quelle esistenti restano abbandonate». La denuncia è del coordinamento cittadino di FdI che punta il dito contro la gestione del verde pubblico da parte dell’amministrazione comunale.

«Pur accogliendo positivamente l’annuncio della realizzazione di una nuova area verde in via Lussemburgo, non possiamo ignorare una contraddizione evidente: mentre si avviano nuovi progetti, le aree verdi già presenti in città – in particolare nelle zone periferiche e costiere – continuano a versare in uno stato di degrado e incuria», si legge in una nota della base locale del partito di centrodestra. La richiesta è di «un piano urgente e complessivo per il recupero e la manutenzione delle aree verdi già presenti sul territorio. Quartu non può essere una città a due velocità, dove alcune zone vengono valorizzate mentre altre sono puntualmente dimenticate. La riqualificazione del verde pubblico non può limitarsi a interventi spot o a nuovi spazi simbolici: occorre una strategia ampia e concreta che coinvolga l’intero tessuto urbano». Il coordinamento cittadino di FdI chiede poi di «intervenire senza ulteriori rimandi, affinché tutti i quartesi possano usufruire di aree verdi curate e accessibili».

