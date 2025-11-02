La denuncia di Farris «La città è un letamaio» 

Rifiuti ovunque, strade sporche e topi a spasso. Ieri la città si presentava sporchissima, soprattutto in centro. Con tanti casi limite, come quello segnalato dal consigliere comunale Giuseppe Farris sui social. «Fra piazzetta Marghinotti (ieri notte ci saranno stati almeno 80 ragazzi, ad occhio per lo più minorenni) e Terrapieno – ha scritto –, il sabato sera si assiste sempre alla stessa situazione: schiamazzi fino a tardi, mura imbrattate, deiezioni a cielo aperto, consumo di alcolici come se non ci fosse un domani».

