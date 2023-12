La denuncia: «A Gaza è in atto un’inaccettabile pulizia etnica» 

Il Cairo. Dal lato egiziano di Rafah non si vede il fumo dei bombardamenti, ma la sofferenza a pochi metri, quella dei palestinesi spinti dal lato della Striscia dai raid israeliani, si tocca con mano. Hanno potuto constatarlo di persona anche una ventina di rappresentanti dei Paesi membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu che lunedì hanno voluto visitare i feriti all’ospedale di Al Arish, i depositi di aiuti traboccanti, e sapere tutto sugli ostacoli all’invio di beni di prima necessità, sui feriti, sulle lunghe file di camion in attesa.

La delegazione è arrivata di prima mattina da Abu Dhabi. Alla guida il Commissario dell’Agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) Philippe Lazzarini e la vicecoordinatrice per il Processo di pace in Medio Oriente Lynn Hastings. Con lui, i rappresentanti di tre Paesi con diritto di veto: Russia, Cina e Gran Bretagna, oltre a quelli di vari Paesi membri non permanenti. Grandi assenti, Washington e Parigi, convitati di pietra di questa missione. È a loro, e ad Israele, che sono stati rivolti gli appelli a un cessate il fuoco umanitario che non può più attendere. Un appello che nelle parole degli ambasciatori di Cina e Russia ha assunto toni inequivocabili: «Ormai è chiaro che quella in atto è un’inaccettabile pulizia etnica», ha tuonato il russo Vasilij Nebenzja. «Quando è troppo è troppo», gli ha fatto eco il cinese Zhang Jun, dopo la visita ai feriti all’ospedale di Al Arish. Tutta la delegazione è apparsa emotivamente colpita alla vista dei bambini con gli arti dilaniati dalle esplosioni. A Rafah peraltro sono ammassate un milione e mezzo di persone, più della metà dei palestinesi in condizioni disumane: dormono per strada e all’alba si mettono in fila per ricevere un po’ d’acqua, pane e sapone.

RIPRODUZIONE RISERVATA