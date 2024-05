La demografia? Ci indica la strada: scuola, politiche per giovani e migranti  

Domani è oggi, perché, come è facile intuire, è prima che si costruisce il dopo. Per questa ragione occorre far presto, anzi subito, affinché il futuro che intravediamo sia quello che abbiamo immaginato. Quale? Un domani equo, inclusivo, solidale.

A suggerire la direzione non è una visione politica, una certa idea di mondo, bensì la demografia. E a citare i numeri della scienza che studia le popolazioni umane è Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi di Milano. Ieri a Cagliari, a Palazzo Belgrano, ha presentato il suo saggio “Domani è oggi. Costruire il futuro con le lenti della demografia” (Edizioni Egea, 2023), nel corso di un incontro organizzato dall’Ateneo, presieduto da Gianni Fenu, prorettore vicario, con i docenti Mariano Porcu, direttore del dipartimento di Scienze politiche e sociali ed Emanuela Marroccu docente di Scienze economiche e statistiche. La tesi del demografo, che ha ricoperto incarichi di prestigio in alcuni centri universitari come il Nuffield College di Oxford e il Max Planck Institute for Demographic Research in Germania, è che il calo demografico che affligge l’Italia, e in particolare la Sardegna con lo 0,91 figli per donna, dev’essere compensato con misure che riguardano la scuola, le politiche per i giovani e i migranti.

Don Milani

Sorprendendo le persone che lo ascoltano, Billari cita don Milani e Maria Montessori, si dice contrario alle bocciature, e afferma che no, la scuola non può essere selettiva. Non se lo può più permettere. La scuola “per pochi e i migliori”, voluta da Giovanni Gentile un secolo fa, è roba da buttar via, fa danni. Sì, perché molto basso ancora è il numero di giovani italiani che raggiunge il diploma, specialmente se confrontato con quello di altri Paesi europei, e ancora più piccola la percentuale di laureati: si attesta intorno al 33 %, al di sotto della media europea di poco inferiore al 50 %. Non solo la scuola italiana è inutilmente selettiva, ma -suggeriscono i dati forniti dall’Invalsi- neppure prepara bene coloro che la frequentano, perché i livelli di conoscenza della lingua italiana da parte dei maturandi sono insufficienti, come lo sono in matematica. Peccato che si tratti di competenze fondamentali per la vita.

Gli studi

Facciamo già pochi figli, osserva Billari, e allora questi pochi portiamoli tutti al diploma, anzi, facciamo in modo che si laureino. Se altrove ci sono riusciti, perché non possiamo riuscirci noi? In Corea del Sud, per certi versi molto simile all’Italia, la percentuale di laureati è oltre il 70 %. Il Paese nordcoreano ha scelto di investire nella scuola e nei docenti, facendo sì che insegnare fosse un mestiere appetibile e gratificante, sì da attrarre i più motivati e capaci. Non chiediamo ai ragazzi di scegliere a 13 anni cosa vogliono fare da adulti, progettiamo una scuola universale, che accolga e supporti i figli dei migranti: una risorsa, precisa Billari, di cui non possiamo fare a meno. E chiosa: promuoviamo l’autonomia dei giovani con politiche residenziali che facilitino l’abbandono della casa paterna e li spingano all’indipendenza. Facciamolo ora, però, altrimenti è tardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA