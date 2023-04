La delusione nel mondo della nautica 

Si aspettava soltanto la conferma della data, per partire con l’organizzazione che, a grandi linee, avrebbe replicato quella già approntata per le World Series Sardegna, in calendario nella primavera 2020 e saltate a causa della dilagante pandemia di Covid. Le compagnie di charter, in particolare, stavano già ricevendo prenotazioni da parte di clienti soprattutto stranieri, attirati dalla possibilità di abbinare crociere settimanali lungo la costa meridionale allo spettacolo dal vivo di Luna Rossa e degli altri equipaggi di Coppa America, riuniti per la prima volta in Sardegna.

Non solo soggiorni in hotel e b&b, pasti al ristorante, shopping nel centro storico, escursioni nell’entroterra. Con il definitivo annullamento della tappa di World Series di America’s Cup a Cagliari, è anche l’economia legata ai servizi e alla nautica, a perdere un’opportunità di guadagno, visibilità e coinvolgimento. Tanto più preziosa, se si considera il possibile periodo di svolgimento della competizione - seconda metà del mese di ottobre, secondo l’idea originaria - ormai di bassa stagione.

Non solo soggiorni in hotel e b&b, pasti al ristorante, shopping nel centro storico, escursioni nell’entroterra. Con il definitivo annullamento della tappa di World Series di America’s Cup a Cagliari, è anche l’economia legata ai servizi e alla nautica, a perdere un’opportunità di guadagno, visibilità e coinvolgimento. Tanto più preziosa, se si considera il possibile periodo di svolgimento della competizione - seconda metà del mese di ottobre, secondo l’idea originaria - ormai di bassa stagione.

Le attività

Si aspettava soltanto la conferma della data, per partire con l’organizzazione che, a grandi linee, avrebbe replicato quella già approntata per le World Series Sardegna, in calendario nella primavera 2020 e saltate a causa della dilagante pandemia di Covid. Le compagnie di charter, in particolare, stavano già ricevendo prenotazioni da parte di clienti soprattutto stranieri, attirati dalla possibilità di abbinare crociere settimanali lungo la costa meridionale allo spettacolo dal vivo di Luna Rossa e degli altri equipaggi di Coppa America, riuniti per la prima volta in Sardegna.

I volontari in mare

Altre barche a vela e motore, autorizzate dall’organizzazione, avrebbero ospitato gli spettatori durante i giorni di gara lungo specifiche aree attorno al campo di regata, presidiate da gommoni messi a disposizione da società e proprietari locali. Altri yacht ancora, di proprietà di armatori privati, avrebbero ormeggiato nei marina della città e, durante la sosta, trovato appoggio nei negozi di attrezzatura specializzati e, in caso di piccole manutenzioni, nei cantieri nautici cittadini.

L’operatore

«Nel 2020, tra la mia e altre società e circoli velici della città, eravamo pronti a fornire almeno una decina di gommoni per tenere sotto controllo la zona di sicurezza, tra l’area di gara e quella di sosta delle barche spettatori, ricevendo un rimborso per la benzina», spiega Guido Calì, presidente del Kauna Team, «quest’anno non eravamo stati ancora contattati ma, trattandosi di un servizio necessario, si sarebbe senz’altro ripresentata l’opportunità di collaborare. Peccato». Sarebbe stata un’occasione indimenticabile anche per i tanti giovani volontari che, come nel 2020, sarebbero stati reclutati per assistere i visitatori nel villaggio regate e nelle aree destinate al pubblico. Il finale amaro scontenta tutti. ( cl.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata