La delusione di Loi «C’è da lavorare» 

La Maddalena. «Avevamo assenze importanti ma questo non può essere una scusante», il commento post gara di Francesco Loi, allenatore della Cos, «abbiamo impiegato 25 minuti a capire il metro di giudizio arbitrale, che ha lasciato correre l’azione in diverse occasioni sia nostre sia loro. Vedo il calcio diversamente. Dopo il loro gol dovevamo fare qualcosa in più, sapevamo che l’Ilva difende molto bene e in questo momento è in gran salute, quindi complimenti a loro che hanno preso punti pesanti. Noi dobbiamo subito voltare pagina e capire che c’è parecchio da lavorare».

Mister Carlo Cotroneo viceversa è soddisfatto della prestazione: «Abbiamo dato continuità, migliorando nel punteggio, alle due ottime partite con Lodigiani e Savoia, che ci hanno visto peccare solo nel risultato. Bene così quindi, ora pensiamo alla prossima gara che sarà contro una squadra attrezzata come il Cynthialbalonga. Bisognerà fare il massimo per ottenere punti, come in ogni campo di questo campionato equilibrato».

Flavio Francia, autore del gol del vantaggio, si dice «felicissimo per la rete, è uscito fuori un bel gol da fuori area, ma sono soprattutto contento per il risultato finale. Questo è un bellissimo gruppo e proveremo a toglierci delle belle soddisfazioni, ora festeggiamo e testa alla prossima». Anche il giovanissimo Dessena, a sua volte in rete, si esprime pensando al gruppo più che al risultato: «Sono molto felice per il mio primo gol con i grandi, ho sfruttato l’occasione grazie al passaggio di Alvarez e davanti al portiere ho alzato il pallone. È andata bene e sono felice di aver contribuito alla vittoria».

