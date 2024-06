La delusione di Farris «Mi spiace, è andata male: premiato il bipolarismo» 

Rimpianti? «Nessuno». Rimorsi? «Nemmeno. Rifarei tutto esattamente allo stesso modo, è stata una campagna elettorale straordinaria. Siamo stati in mezzo alla gente, ad ascoltare i problemi e cercare insieme soluzioni», dice. Il sogno di Giuseppe Farris di diventare sindaco di Cagliari si infrange nel pomeriggio. L’avvocato, ex assessore comunale nella Giunta Floris, entra sì a Palazzo Bacaredda (per aver superato lo sbarramento) ma resta lontano dall’obiettivo di essere la «sorpresa di queste elezioni comunali».

In Consiglio

La sua lista, CiviCa 2024, si ferma appena sopra il 3% (il 3,5% per l’esattezza). Per tutta la campagna elettorale (lui è sceso in campo prima di tutti, lo scorso inverno, dando vita a una campagna di ascolto che ha coinvolto oltre diecimila cagliaritani) quel desiderio di diventare sindaco è stata più che una speranza. «I temi spesi in questa campagna elettorale da tutte le altre forze politiche», la sicurezza, la viabilità, i cantieri, i mastelli, le piste ciclabili, «sono i nostri temi. Abbiamo gettato un seme che è germogliato e questo è un primo risultato che portiamo a casa e di cui siamo orgogliosi», dice. «In termini assoluti è un risultato che non ci aspettavamo, in termini relativi invece c’è la soddisfazione per il fatto che comunque la prossima amministrazione comunale si dovrà fare carico dei temi che noi abbiamo indicato. In Consiglio comunale, all’opposizione, continueremo a portare avanti quei temi», aggiunge.

L’aplomb

Giuseppe Farris non perde l’aplomb chi riconosce la sconfitta con stile, ma non rinuncia a una lettura critica. «Il bipolarismo è molto radicato, i cagliaritani hanno fatto la scelta netta tra un centrodestra uscente e fallimentare e un centrosinistra di speranze. Siamo soddisfatti del fatto che abbiamo innovato anche la comunicazione, fino a un mese fa nessuno parlava di identità cittadina. Ora, e questo è certamente un bene, il recupero della nostra storia e tradizione cittadina sono nei programmi elettorali».

