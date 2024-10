La delusione dei due tecnici  Di Gregorio: «Fino alla fine» 

Milano. La delusione nella voce di Simone Inzaghi è palpabile. D’altronde, uscire senza i tre punti da una sfida contro la Juventus quando a 20’ dalla fine l’Inter era in vantaggio 4-2 non è cosa da tutti i giorni. E la fase difensiva così finisce sotto accusa. «C’è tanta delusione, ma da allenatore devo ripartire», ha spiegato il tecnico a Sky dopo la partita. «I neutrali si saranno divertiti, io no. Saranno motivo di analisi i quattro gol presi, perché prendere quattro tiri perché di fronte avevamo la Juve, ma non quattro gol. Giocavamo contro una squadra che in quattro partite aveva preso un gol su rigore, e con noi doveva prenderne 7-8. C’è amarezza, meritavamo ampiamente di vincere e non c’erano avvisaglie». E sulla stessa linea è anche Piotr Zielinski, autore di due gol entrambi su rigore nella serata da vice Calhanoglu. «Potevamo fare qualcosa in più, abbiamo preso gol con troppa facilità e ci dispiace. Eravamo sul 4-2, dovevamo vincere».

Il pareggio in rimonta alla fine fa invece ovviamente sorridere la Juventus, anche se Thiago Motta guarda alla sfida pure con dispiacere visto il sogno sfiorato della vittoria. «Siamo andati andati in svantaggio con due rigori. Siamo riusciti a mantenerci in partita, dopo il loro quarto gol è diventato tutto più difficile perché l’Inter è venuta fuori. Potevano chiudere loro la partita, noi potevamo vincerla dopo il 4-4», le sue parole a Sky. Anche se non mancano gli aspetti da analizzare, a partire pure per il tecnico bianconero dalla fase difensiva. «Abbiamo sofferto in fase difensiva, al di là dall’aver trovato di fronte a noi una grande squadra. Non era successo fino a qui di lasciare tante occasioni da gol all’avversario, però dall’altra parte abbiamo sempre creato pericoli». Mentre l’ex Di Gregorio ha sottolineato la grinta juventina: «Fino alla fine è il nostro motto e l’abbiamo dimostrato. Sono contento della reazione perché ci dà un segnale forte per ripartire».

