La delusione dei 500 spettatori: «Scena mai vista»  

«Ho visto concerti in tutta Europa, ma mai mi era capitato di assistere a una scena del genere». Ferruccio Baratella, bolognese di nascita ma da 40 anni in Sardegna, è uno dei 500 spettatori che venerdì è stato costretto a lasciare il sagrato di Bonaria a bocca asciutta. «Da subito abbiamo percepito che c’era qualcosa di strano, ho parlato con una flautista dell’orchestra del Lirico che ha accennato a non meglio identificati permessi comunali non concessi. Ora – aggiunge Baratella - da cittadino vorrei capire in cosa consistono questi cavilli che hanno impedito l’esibizione dei musicisti e del coro in programma venerdì e sabato».

C’è anche il problema del rimborso. «Sono già stato nella biglietteria e ho chiesto, ricevendo risposta affermativa, di poterli utilizzare nei concerti al Parco della musica.

I biglietti – fanno sapere dal Teatro Lirico – saranno rimborsati nella biglietteria di via Sant’Alenixedda (telefono 070/4082230 – 070/4082249), entro il 10 agosto. Chi avesse acquistato il biglietto online, riceverà la restituzione, nella stessa formula, entro pochi giorni.

