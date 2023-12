La Delfino festeggia i 20 anni con un grande spettacolo  

Da vent’anni hanno formato un’importante rete tra famiglie per aiutare le persone con disabilità. Così l’associazione Delfino (da cui è nata un omonimo sodalizio che si occupa di sport) ha festeggiato quest’importante anniversario con uno spettacolo “Vent’anni di vita insieme”. «Questo evento», spiega il presidente Pietro Follesa, «è stato unico nei suo genere e ha coinvolto più di 80 persone, di queste 24 con disabilità grave e quattro anche in sedia a rotelle. Abbiamo proposto attività di ballo, musica e canto, recitazione con lo scopo di ripercorrere questi 20 anni trascorsi insieme. Hanno contributo alla riuscita dell’evento il duo musicale Acustica Pd, il trio Damiano & Gabriel Show, la banda musicale Città di San Gavino, le associazioni “Dancing with Azzurra” e “Come.Te". È stato un importante momento di inclusione e sensibilizzazione verso il mondo della disabilità. Questo momento di incontro tra realtà diverse si è trasformato in uno spettacolo grandioso, senza precedenti e divertentissimo».

La conferma arriva dall’assessora comunale alle Pari opportunità Silvia Mamusa. «È stato bello vedere», interviene, «l'emozione e la felicità nei ragazzi che hanno raccontato la loro esperienza con semplici parole e che ora si sentono meno soli. Ammiro la forza di un gruppo che realizza attività sociali, sportive, artistiche tutti i giorni e per tutto il territorio del Medio Campidano». (g. pit.)

