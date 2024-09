La dedica speciale di Zortea: «Questa rete è per mio nipote» 

Tre punti per svoltare. Il Cagliari lascia alle spalle l’inizio complicato e lo fa anche grazie a Nadir Zortea, il cui gol ha avviato il 2-3 a Parma: «Che sia la svolta in termini di vittorie sì», il suo giudizio: «Era giusto per noi, per il lavoro fatto, che arrivasse un successo. Il morale continua a essere buono, la squadra è forte ed eravamo fiduciosi».

Il Cagliari non è andato al Tardini per difendersi, anzi: «Siamo venuti a Parma per vincere e non per fare una partita di attesa, questo ci ha premiato. La vittoria ci conferma che siamo una squadra e che siamo forti». Tante occasioni nelle precedenti partite non erano state concretizzate, ieri sera sì. «A volte magari succede che per un periodo non riesci a capitalizzare quello che crei, ma Nicola ci aveva detto che prima o poi la fortuna sarebbe girata», sottolinea Zortea. Che ha una dedica speciale per il gol che ha sbloccato la gara: «A mio nipote».

RIPRODUZIONE RISERVATA