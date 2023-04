«La dedica può restare, sul decoro della piazza vigilerò di persona» 

«Armati di buste e guanti, abbiamo rimosso erbacce e spazzatura e lasciato dei fiori in omaggio a mio padre». Carla Manca è figlia di Fortunato, ex pugile monserratino morto nel 2008. Giovedì è andata con la sorella, il marito, il figlio e due amici, nella piazza intitolata al padre, all’interno della rotonda alla fine di via Porto Botte.

Il ripensamento

«Dal 20 marzo vado spesso per verificarne le condizioni», scrive su Facebook. «A febbraio, presa dalla rabbia, chiedevo la rimozione della targa e dell'intitolazione. Ripensando a quanto fatto per ottenere il riconoscimento, ho deciso che debbano rimanere, mi occuperò personalmente di vigilare». Due mesi fa, assieme alla sorella aveva denunciato l’incuria e la presenza di rifiuti e cartacce abbandonate dagli incivili. Una situazione in parte superata. Nel suo post, Carla Manca ha sottolineato che gli interventi di pulizia effettuati dagli operatori ecologici siano avvenuti per volontà del servizio del verde pubblico solo dopo i suoi reclami. Critiche respinte dall’assessora all’ambiente Paola Piroddi che, anche di recente, è intervenuta in merito: «Stiamo lavorando con i Lavori pubblici perché le aree verdi e le rotonde siano inserite nel prossimo appalto del verde. Staremo ancora più attenti a questa piazza. Gli incivili ci sono ovunque». Promette quindi che piazza Fortunato Manca verrà ulteriormente sorvegliata.

