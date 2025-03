La dedica di Viola: «Quella maschera è per Leonardo» 

«Ci prendiamo un punto che adesso può far storcere il naso a qualcuno, ma che alla lunga può essere determinante per il nostro obiettivo». Nicolas Viola prova a trovare il bicchiere mezzo pieno dopo l'1-1 di ieri col Genoa, nonostante non sia stata certo una partita con tanti sorrisi per i rossoblù (con tanto di fischi di buona parte dei 15.827 della Domus al termine del match). Una gioia al pubblico e alla squadra l'aveva data proprio il numero 10, con il sinistro in caduta al 18' su gran filtrante di Piccoli che aveva sbloccato il risultato: «Sono contento che con lui riusciamo a trovarci sempre più spesso e a capirci», il suo commento sulla giocata valsa il gol del momentaneo 1-0 e sulla combinazione col compagno. «Stavolta è stato lui a fare l'assist a me, cercherò di ripagare perché il mio compito è metterlo nelle condizioni di vedere la porta». Dopo la rete del vantaggio, Viola ha esultato con una maschera assieme a Deiola.

La dedica

Il motivo è speciale: «Purtroppo in settimana abbiamo perso un nostro piccolo tifoso di 6 anni che si chiamava Leonardo, quella era la sua maschera preferita e abbiamo voluto ricordarlo così. Abbiamo deciso di omaggiarlo con un piccolo gesto, che per la famiglia rappresenta tanto». Poi torna a parlare del valore del pareggio ottenuto ieri sera: «Volevamo sbloccare il risultato nel primo tempo e ci siamo riusciti. Avevamo fatto la partita che andava fatta, cercando di impensierire il Genoa con il nostro pressing. Nel secondo tempo è uscito un avversario di valore, ma questo è un punto che muove la classifica». Col Cagliari che sale a 26 punti in 28 giornate con un gol esatto di media a partita.

Tentativo di svolta

Da martedì, Viola e compagni erano in ritiro ad Assemini. Il fantasista dice la sua su quanto sia servito: «È stato voluto per ricompattarci e per capire determinate cose. Venivamo sicuramente da un periodo dove c'erano state partite importanti: per noi questa era fondamentale, ma rappresentava una settimana più corta e c'era la possibilità di passare del tempo insieme. Per questo abbiamo scelto di farlo». Nella corsa salvezza i rossoblù devono ancora correre, prima di arrivare al traguardo. Per Viola il Cagliari ha tutte le possibilità di riuscirci, ma con la necessità di un passo avanti ulteriore: «Sappiamo che per salvarci bisogna combattere e lottare un po’ di più, cercando quel giocatore con un pizzico di malizia che possa risolvere le partite con le sue giocate. Stiamo provando a giocare un calcio offensivo e con aggressività, ci dobbiamo ancora lavorare».

