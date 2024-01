«La decisione presa il 4 gennaio non è modificabile» 

Chi giovedì scorso ha sostenuto la candidatura di Paolo Truzzu (FdI) lo rivendica. Dice Antonello Peru di Sardegna al Centro 20Venti: «Il tavolo sardo è stato determinante, non istruttorio, nell’assumere una decisione in piena autonomia e a larghissima maggioranza. I sardi sono maturi per scegliere da soli chi debba essere il candidato, senza imposizioni da nessuno e senza tener conto di ripartizioni che niente hanno a che vedere con la Sardegna». E ricorda: «Quella di ieri è stata una giornata per certi versi storica perché per la prima volta hanno deciso i sardi e ora niente e nessuno può modificare quella scelta che ormai deve essere considerata come ufficiale e definitiva».

Tiene la barra dritta anche Alleanza Sardegna, il movimento fondato da Giovanni Satta e a cui aderiscono anche gli ex sardisti Franco Mula e Stefano Schirru: «In piena sintonia con le risultanze del tavolo di coalizione ribadiamo la scelta di indicare quale candidato governatore della Regione, l'attuale sindaco di Cagliari Paolo Truzzu», scrivono in una nota.

D’altronde, aggiungono, «le risorse istituzionali e politiche della coalizione hanno ribadito coerentemente la necessità di un ricambio al vertice della coalizione, che non significa la bocciatura di Solinas e del Psd’Az, ma una volontà di andare oltre l’attuale maggioranza, renderla più forte e competitiva sul piano politico. Siamo certi che la candidatura di Paolo Truzzu possa apportare un grande valore aggiunto al centrodestra».

