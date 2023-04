«La decapitazione del soldato ucraino opera della Wagner» 

KIEV. Vladimir Osechkin, fondatore di Gulagu.net, accusa i mercenari della “Wagner” di Yevgeny Prigozhin della decapitazione del soldato ucraino testimoniata da un video orrendo circolato sui social. Citato dal media anti-Putin Meduza, Osechkin ha detto di aver contattato Andrei Medvedev, un ex combattente della Wagner fuggito in Norvegia, che «ha identificato in modo inequivocabile i suoi colleghi lì, dai loro segnali di chiamata caratteristici, dal modo in cui parlano, da ciò che dicono alla radio». Le indagini delle autorità ucraine sono in corso, e anche la procura generale russa ha aperto un’inchiesta sulle immagini che «contengono presumibilmente scene dell'omicidio di un presunto militare ucraino». Prigozhin ha detto che i suoi non hanno nulla a che fare con l’esecuzione, ma smarcarsi dalle accuse è difficile per i mercenari che già in passato si sono macchiati di atrocità durante il conflitto, anche rivendicandole apertamente. Intanto l'Ue ha varato nuove sanzioni contro la Wagner e l’agenzia Federal News Agency o Ria Fan, nota come “la fabbrica dei troll”, che fa sempre capo a Prigozhin. Intanto restano alti i timori di un incidente nella centrale nucleare occupata di Zaporizhzhia, dove una mina russa è esplosa «vicino a uno dei reattori», secondo quanto riferito da Energoatom.

