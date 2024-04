La decana del Municipio in pensione dopo 41 anni 

E' stata una istituzione in Municipio. Maria Grazia Nuvoli, dopo 41 anni di lavoro, va in pensione. L'altro ieri nell'aula consiliare ha salutato i suoi colleghi in una festa particolare, alla quale, oltre al sindaco Riccardo Uda e la giunta comunale al completo, ha anche partecipato la neo presidente della Giunta regionale, Alessandra Todde. Maria Grazia Nuvoli per circa 30 anni, è stata il pilastro della segreteria di cinque diversi sindaci di Macomer. Un punto di riferimento per tutti i cittadini e per i consigli comunali che si sono succeduti in questi anni. La presenza di tutte le autorità è stata una gradita sorpresa. Nell'aula consiliare, alla presenza di tutti i dipendenti del Comune e degli amministratori, c'è stata una vera e propria festa spontanea, evidenziata dall'incontro tra la festeggiata e Alessandra Todde. Un incontro tra due donne che hanno vissuto due momenti diametralmente opposti nella vita professionale. Maria Grazia Nuvoli che ha salutato il suo ambiente di lavoro dopo una vita di impegno costante, l'altra, Alessandra Todde, che il suo impegno lo sta appena iniziando.

Entrambe sono state circondate dall'affetto di tutti. La presidente Todde è stata prima protagonista di un bagno di folla, subito dopo la cerimonia della festa della polizia di stato, con tante persone e soprattutto i ragazzi delle scuole elementari, delle medie e del Liceo, con i quali ha dialogato e fatto l'immancabile selfie.

RIPRODUZIONE RISERVATA