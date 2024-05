La Dea sbanca Lecce e si qualifica in Champions 

Lecce 0

Atalanta 2

Lecce (4-4-2) : Falcone; Gendrey (29' pt Venuti), Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez (10' st Oudin), Berisha (10' st Blin), Ramadani (38' st Rafia), Dorgu (10' st Pierotti); Krstovic, Piccoli. In panchina Brancolini, Samooja, Borbei, Almqvist, Esposito, Burnete, Touba, Samek. Allenatore Gotti.

Atalanta (3-4-1-2) : Musso; Toloi, Hien, Bonfanti (30' st Bakker); Hateboer, Scalvini, Pasalic (23' st Adopo), Zappacosta (1' st Ederson); Miranchuk; Scamacca (17' st Djimsiti), Tourè (1' st De Ketelaere). In panchina Carnesecchi, Rossi, Lookman, Ruggeri, Mendicino. Allenatore Gasperini (squalificato, in panchina Gritti).

Arbitro : Rapuano di Rimini.

Reti : nel st 3' De Ketelaere, 8' Scamacca.

Lecce. Senza storia il match allo “Stadio Via del Mare”: l’Atalanta batte il Lecce 2-0 e mette così in cassaforte la qualificazione in Champions. Le reti entrambe nella ripresa, portano le firme di De Ketelaere e Scamacca. Ora la Dea può concentrarsi sulla finale di Europa League in programma mercoledì a Dublino contro il Bayer Leverkusen. Sconfitta indolore per il Lecce.

