La Dea pensa a Chiesa e vende Touré 

Con il campionato già iniziato e a poco più di 10 giorni dalla chiusura del mercato, le squadre di Serie A sono ancora un cantiere aperto. Tutto in barba alla credibilità della competizione, al punto che l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto sul tema: «Non è utopia iniziare dopo il calciomercato», ha detto, «ci abbiamo provato ma la Liga spagnola è stata categorica e non siamo riusciti a trovare l’accordo».

In queste ultime settimane tutto sembra girare attorno all’Atalanta. Lookman, eroe con tre gol nella finale di Europa League a Dublino contro il Bayer Leverkusen, ha attirato le attenzioni del Psg che, a quanto lascia trapelare lo stesso giocatore, lo vorrebbe con sé. Ma se la punta nigeriana andrà via servirà un sostituto per l’attacco e l’indiziato numero uno è Chiesa: la Juve lo inserirebbe volentieri nella trattativa per arrivare a Koopmeiners, che continua il braccio di ferro con la Dea consegnando un nuovo certificato medico per non allenarsi. L’ad bergamasco Percassi però non si smuove: «I giocatori forti vogliamo tenerli con noi». Quanto al bianconero il problema - al di là di un timido interessamento dell’Inter - resta sempre l’elevato ingaggio. Intanto lascia Bergamo il maliano Touré, destinato allo Stoccarda. La Juve ha mandato in prestito Rugani all’Ajax e il centrocampista Nicolussi Caviglia al Venezia, mentre ha reintegrato McKennie che, nelle intenzioni della dirigenza, poteva essere una pedina di scambio per arrivare a Gonzalez della Fiorentina, sul quale c’è proprio l’Atalanta. Sfuma invece Conceicao, il Porto ha rispedito al mittente la proposta di un prestito con diritto di riscatto.

In casa Roma si discute ancora di Dybala dopo l’ottima prestazione contro il Cagliari. I tifosi spingono affinché l’argentino resti, società ed entourage del giocatore stanno valutando l’offerta araba. Il club come alternativa pensa a Riquelme dell’Atlético Madrid e prende Assignon dal Rennes. L’Inter ha in mano il cartellino di Palacios, 21enne difensore argentino del Talleres, per 5 milioni. Il Milan ha di fatto ceduto Kalulu alla Juve e ora cerca di piazzare Bennacer, verso la Saudi League, Pobega e Adli. Il Como dopo il rifiuto del Copenaghen per il difensore Diks sta valutando i profili di Filippo Terracciano e De Sciglio. Il sogno resta Sergio Roberto. Intanto Fosu-mensah, ex del Manchester, si sta allenando con la squadra allenata da Fabregas per strappare un ingaggio.

