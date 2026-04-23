La Dea delusa e ferita ora si aggrappa al campionato 

È una Dea ferita. L’eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, accompagnata anche dalle polemiche per il gol annullato a Ederson, rischia di lasciare degli strascichi sul piano psicologico. Per gli orobici è sfumato, così, il sogno di giocarsi un trofeo che avrebbe potuto dare una svolta positiva a una stagione segnata da troppi alti e bassi. Un’occasione persa, anche perché un eventuale successo in finale contro l’Inter avrebbe garantito un posto sicuro in Europa League e in Supercoppa italiana.

Ora, sul fronte europeo, l’Atalanta è chiamata a giocarsi le ultime carte in campionato. Roma e Como, appaiate a 58 punti, hanno un vantaggio di quattro lunghezze sui nerazzurri. Se da un lato il discorso Champions League appare chiuso, per l’Europa League e la Conference League tutto resta ancora aperto. Per questo la sfida di lunedì alla Domus, per la squadra di Palladino, diventa decisiva. I bergamaschi avrebbero, infatti, l’opportunità di accorciare le distanze e giocarsi tutto nelle ultime giornate, soprattutto se Roma e Como, che affrontano rispettivamente Bologna (domani) e Genoa (domenica), dovessero commettere dei passi falsi.

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